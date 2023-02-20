رونالدو والنصر.. جردة حساب لما تحقق حتى الآن

المصدر: البيان

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في أواخر شهر ديسمبر 2022 أعلن نادي النصر السعودي لكرة القدم رسمياً ضم المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعقد يمتد حتى عام 2025.

في أول مشاركة لرونالدو في ناديه الجديد كانت مباراة استعراضية بين نادي باريس سان جيرمان بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي ومجموعة من اللاعبين يمثلون فريقَي النصر والهلال السعوديَين يوم 19 يناير.

أما أول ظهور في دوري المحترفين السعودي مع نادي النصر فكان في مباراة ضد نادي الاتفاق، حيث حقق النصر الفوز لكن رونالدو لم يسجل. لكنه سجل هدفه الأول في مشاركته الثالثة عندما أنقذ نقطة ثمينة في التعادل 2-2 أمام الفتح بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

لكن في المباراة التالية، عاد رونالدو بالزمن لسنوات عندما سجل أربعة أهداف ليقود فريقه للفوز 4-صفر على الوحدة.

كانت المرة الأولى التي يسجل فيها رباعية من الأهداف في مباراة واحدة على مستوى الأندية منذ مارس 2018 مع ريال مدريد بحسب إحصاءات شبكة (ئي.إس.بي.إن) التي تشير أيضا إلى أنه سجل أربعة أهداف في لقاء واحد في سبتمبر 2019 لكن مع المنتخب أمام ليتوانيا في تصفيات بطولة أوروبا 2020.

وواصل رونالدو التألق أمام التعاون ليقود النصر للفوز 2-1 وهذه المرة بتمريرتين حاسمتين بعد أن اقترب من هز الشباك أكثر من مرة.

وأرسل رونالدو تمريرة سحرية من منتصف ملعبه وضعت عبد الرحمن غريب في انفراد مع الحارس بعدما تجاوز بسرعته آخر مدافعي التعاون قبل أن يبتسم له الحظ في صناعة هدف الفوز لعبد الله مادو.

وفي الثواني الأخيرة، وبعد إلغاء هدف للتعاون عن طريق حكم الفيديو المساعد بسبب التسلل، وصلت الكرة إلى رونالدو أمام المرمى مباشرة وبدا أنه يحاول أن يمارس هوايته لكنها ذهبت في اتجاه مادو.

وأشار رونالدو سريعا لزميله بالتسديد نحو المرمى ودخلت الكرة الشباك. ورغم أن الاحتفال توقف سريعا بسبب راية التسلل فقد أكد رونالدو لزملائه بعد مراجعة اللقطة في شاشة الملعب أن الحكم سيحتسب الهدف وهو ما حدث عقب العودة إلى حكم الفيديو المساعد.

وبهذا يكون صاحب القميص رقم سبعة الشهير، قد ساهم في آخر سبعة أهداف للنصر حيث سجل بنفسه خمسة أهداف، وصنع آخر هدفين.

واحتفظ النصر بفضل بصمة رونالدو بصدارة المسابقة ليقطع خطوة نحو لقبه العاشر في المسابقة والأول منذ 2019، ويعود قائد البرتغال المخضرم ويحلق محتفلا في الملاعب كطائر الفينيق الذي دبت فيه الحياة من جديد.

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