وفاة ملاكم مصري بعد نهائي بطولة الجمهورية

المصدر: رويترز

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أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية وفاة الملاكم الشاب رامز حسام الأربعاء، بعد أيام من خوض نهائي بطولة الجمهورية في طنطا.

وقالت اللجنة الأولمبية في بيان: "يعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة اللاعب وأسرة الملاكمة المصرية والاتحاد المصري برئاسة الدكتور عبد العزيز غنيم".

ولم تكشف اللجنة الأولمبية عن سبب وفاة الملاكم الذي خسر نهائي بطولة الجمهورية لمواليد 2006 الأسبوع الماضي، بينما قال الاتحاد المصري للملاكمة إنه توفي "متأثراً بإصابته في بطولة الجمهورية".

وكان الاتحاد المصري للملاكمة قال إن الملاكم "نزل من الحلبة وهو سليم تماماً وذهب إلى غرفة الملابس ثم بعدها بساعة شعر بآلام في الرأس وعلى الفور تم نقله للمستشفى".

وأضاف البيان: "أوصى فريق الأطباء بعمل جراحة لوقف النزيف".

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