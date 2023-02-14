الاتحاد السعودي يعلن استضافة النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية

المصدر: رويترز

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن استضافة النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية في ديسمبر 2023.

وأضاف الاتحاد السعودي عبر حسابه الرسمي على تويتر "الاتحاد الدولي لكرة القدم:السعودية تستضيف كأس العالم للأندية 2023".

وأرفق الاتحاد المحلي صورة لكأس العالم محاطا بعلمي الاتحاد الدولي (الفيفا) والاتحاد السعودي وأسفل منه كتبت عبارة ‭'‬مرحبا بالعالم‭'‬ كأس العالم للأندية- السعودية 2023".

وستقام البطولة في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.

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