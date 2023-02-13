الزمالك يستعيد إتزانه ويسقط سموحة بثلاثية في الدوري المصري

المصدر: د ب أ

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استعاد الزمالك إتزانه في الدوري المصري الممتاز وفاز على مضيفه سموحة 3 /1 اليوم الاثنين في المرحلة الثامنة عشرة من المسابقة.

وحسم الزمالك الفوز في الشوط الأول حيث تقدم محمود عبد الرازق شيكابالا بهدف في الدقيقة 35 ثم تقمص أحمد سيد زيزو دور البطولة وسجل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 39 و42.

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة، سجل محمد الصباحي الهدف الوحيد لسموحة.

واستعاد الزمالك إتزانه بعد سلسلة من النتائج المتخبطة، حيث خسر الأبيض أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدف نظيف يوم الجمعة الماضي في مستهل مشواره بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وقبلها سقط أمام فاركو بثلاثة أهداف دون رد بالدوري المحلي.

وكان الزمالك فاز على فيوتشر بهدفين لهدف آواخر الشهر الماضي بعد سلسلة أخرى من النتائج السلبية حيث خاض ست مباريات دون أن يذق طعم النصر، إذ خسر في أربع مباريات وتعادل مرتين.

ورفع الزمالك رصيده إلى 32 ليتقدم للمركز الرابع وتوقف رصيد سموحة عند 20 نقطة في المركز الثاني عشر.



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