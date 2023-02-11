حمد الله ينضم لنادي المئة بالدوري السعودي في انتصار كبير للاتحاد على العدالة

المصدر: رويترز

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سجل المغربي عبد الرزاق حمد الله هدفين ليبلغ حاجز 100 هدف في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم في انتصار كبير للاتحاد على العدالة 5-صفر ضمن الجولة 16 من المسابقة.

ورفع الانتصار رصيد الاتحاد إلى 37 نقطة متساويا مع النصر المتصدر والشباب صاحب المركز الثالث.

ويحتل العدالة المركز 15 وقبل الأخير بعدما تجمد رصيده عند تسع نقاط.

افتتح رومارينيو التسجيل للاتحاد في الدقيقة 17 بضربة خلفية رائعة قبل أن يضيف حمد الله الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 37 لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد 2-صفر.

وعاد حمد الله للصورة ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 67 ليدخل نادي المئة هدف وفقا للحساب الرسمي للدوري السعودي على تويتر. وسجل حمد الله 23 هدفا منها مع الاتحاد والبقية مع النصر السعودي.

واضاف ايجور كورونادو الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

واختتم هارون كمارا خماسية الاتحاد في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع لينتصر الاتحاد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو الذي بات عقب نهاية الجولة الماضية أكثر مدرب في تاريخ مشاركات الاتحاد بالدوري السعودي تحقيقا للنقاط في الدور الأول برصيد 34 نقطة.

وفي وقت سابق اليوم، فاز الطائي على ضيفه الاتفاق 2-صفر ضمن الجولة 16 ليتجاوز الطائي منافسه في جدول الترتيب.

ورفع الطائي رصيده إلى 21 نقطة في المركز التاسع متقدما بفارق نقطتين على الاتفاق الذي بات في المركز العاشر.

تقدم مختار علي لفريق الطائي في الدقيقة 20 من عمر اللقاء قبل أن يعزز الجزائري أمير سعيود انتصار فريقه بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 63.

وحقق الرائد انتصاره الأول في اخر أربع مباريات في الدوري بفوزه 3-1 على أبها.

تقدم نواف الصعدي لأبها في الدقيقة 41 قبل أن يتمكن الكرواتي داميان يوكوفيتش من ادراك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وأضاف محمد فوزير الهدف الثاني للرائد في الدقيقة 88 قبل أن يعود اللاعب ذاته ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 13 من الوقت بدل الضائع.

ورفع الرائد رصيده إلى 19 نقطة في المركز 12 بينما تجمد رصيد أبها عند 22 نقطة في المركز الثامن.

وفي مباراة ثالثة أقيمت اليوم، تعادل ضمك مع الفيحاء 1-1.

تقدم هلال سوداني لضمك في الدقيقة 37 قبل ان يتعادل الكسندر ترايكوفسكي للفيحاء في الدقيقة 65.

ورفع ضمك رصيده إلى 22 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف عن أبها بينما بات الفيحاء في المركز 11 برصيد 19 نقطة.

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