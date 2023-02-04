البرتغالي فيريرا يعود لقيادة تدريبات الزمالك من جديد

المصدر: د ب أ

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عاد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك المصري لقيادة تدريبات الفريق داخل ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي اليوم السبت.

وذكر الموقع الرسمي للزمالك اليوم أن فيريرا أشرف على قيادة التدريبات الجماعية بعد ان تم الإتفاق علي عودته من جديد بعد أيام قليلة من الإعلان عن فسخ التعاقد معه.

وشهدت تدريبات الزمالك انتظام الثلاثي محمد طارق وحاتم سكر و محمد نديم بعد إنتهاء مهمتهم مع منتخب مصر الأوليمبي استعدادا لمواجهة زامبيا في شهر مارس المقبل ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 .

كما تواجد محمود حمدي الونش مدافع الفريق عقب عودته من قطر عقب انتهاء المرحلة الثانية من التأهيل للتعافي من الإصابة.

ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو بعد غد الاثنين باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.





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