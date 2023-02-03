رونالدو يسجل أول أهدافه مع النصر من ركلة جزاء

المصدر: رويترز

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سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو أول أهدافه مع النصر من ركلة جزاء ليعادل النتيجة في الرمق الأخير 2-2 أمام الفتح في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الجمعة. وكان رونالدو يمني النفس بتجاوز البداية السيئة منذ انتقاله للنصر حيث فشل في هز الشباك قبل اليوم إذ كان هدف تاليسكا كافيا للفوز على الاتفاق في الجولة الماضية، فيما خسر الفريق 3-1 أمام الاتحاد في قبل نهائي كأس السوبر السعودية. وفي مباراة اليوم وضع الإسباني كريستيان تيو الفتح البطل السابق في المقدمة بعد 12 دقيقة بتسديدة رائعة بعد متابعة كرة مرتدة من الحارس. وعادل أندرسون تاليسكا النتيجة للنصر الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين في الدقيقة 42 بتسديدة من داخل المنطقة. وسجل سفيان بن دبكة الهدف الثاني للفتح في الدقيقة 58 بتسديدة مباشرة من لمسة واحدة على الطائر من داخل المنطقة.

وظهرت خطورة رونالدو في أكثر من مناسبة كان أبرزها قبل الاستراحة حين سدد في العارضة.

لكنه أدرك التعادل بعد أن كان قبلها حصل على بطاقة صفراء لمشادة مع لاعبي الفتح بسبب إضاعة الوقت.

ونال تاليسكا بطاقة حمراء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وقبل طرده أهدر تاليسكا فرصة خطيرة قبل النهاية لمعادلة النتيجة بركلة مزدوجة.

ورفع النصر رصيده إلى 34 نقطة من 15 مباراة ليتصدر المسابقة بالتساوي مع الشباب الذي لعب 16 مباراة. ويتقدم الفريقان بنقطتين على الهلال حامل اللقب الذي سافر للمشاركة في كأس العالم للأندية في المغرب حيث سيواجه الوداد بطل أفريقيا.

ورفع الفتح رصيده إلى 22 نقطة.

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