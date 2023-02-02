الأهلي المصري يهزم أوكلاند ويبلغ الدور الثاني في كأس العالم للأندية

المصدر: د ب أ

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بدأ الأهلي المصري فصلاً جديداً نحو تحقيق إنجاز آخر ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، حيث صعد للدور الثاني، بعد فوز ثمين 3 / صفر على أوكلاند سيتي النيوزيلندي، أمس، في الدور الأول للبطولة.

وبرغم الفوز الكبير للأهلي، فإنه حققه بأقل مجهود، حيث كان بإمكان نجوم الفريق الأحمر زيادة حصيلة الأهداف، لولا لجوئهم إلى الاستعراض في كثير من الأحيان، إضافة إلى عدم رغبتهم في بذل مزيد من الجهد، وتوفير طاقاتهم خلال مسيرتهم بالبطولة.

وعلى ملعب طنجة، جرت المباراة الافتتاحية لنسخة المونديال لعام 2022، التي تقام في المغرب للمرة الثالثة بعد نسختي 2013 و2014.

وافتتح حسين الشحات التسجيل للأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أضاف محمد شريف الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 56، فيما تكفل البديل الجنوب أفريقي بيرسي تاو بإحراز الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 86.

وأنهى أوكلاند المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه آدم ميتشيل في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

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