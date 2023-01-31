مولودية الجزائر يضمّ نجم "الشان"

المصدر: د ب أ

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أعلن نادي مولودية الجزائر أمس الاثنين تعاقده مع نجم منتخب مدغشقر سولومامبيونونا كولوينا رازافيندراناييفو لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة.

وكشف مولودية الجزائر عبر صفحته على موقع "فيسبوك" أن عقد رازافيندراناييفو يمتد حتى 2026.

وبات رازافيندراناييفو، الذي يتصدر قائمة هدافي بطولة أفريقيا للاعبين المحليين (الشان) المقامة في الجزائر، مناصفة مع الجزائري أيمن محيوص، برصيد ثلاثة أهداف، ثاني لاعب يضمه مولودية الجزائر في فترة الانتقالات الشتوية بعد لاعب خط الوسط محمد بن خماسة، القادم من نادي الاسماعيلي.

يذكر أن منتخب مدغشقر يواجه السنغال اليوم الثلاثاء في نصف نهائي الشان على ملعب "نيلسون مانديلا" في العاصمة الجزائرية.



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