الاتحاد الجزائري يريد تمديد فترة الانتقالات الشتوية عدة أيام

المصدر: رويترز

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أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم أنه طلب من الاتحاد الدولي (الفيفا) تمديد فترة الانتقالات الشتوية لعدة أيام بناء على طلب رابطة الأندية المحترفة.

وقال الاتحاد الجزائري بموقعه على الإنترنت إنه تواصل مع الفيفا من أجل طلب تمديد فترة الانتقالات لتكون حتى الخامس من فبراير شباط، بدلا من انتهائها غدا الثلاثاء.

وعادة ما تكون فترة الانتقالات الشتوية خلال يناير مع وجود بعض استثناءات، لكن إجراء تغييرات يتطلب موافقة الفيفا.

وترتبط الجزائر حاليا باستضافة بطولة أفريقيا للمحليين، ونجح المنتخب الوطني في بلوغ قبل النهائي حيث سيلعب أمام النيجر غدا الثلاثاء، وتضم التشكيلة لاعبين من أندية محلية.

ويتصدر شباب بلوزداد الدوري الجزائري بعد انتهاء النصف الأول وبفارق ثماني نقاط عن شباب قسنطينة صاحب المركز الثاني.

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