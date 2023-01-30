الفتح يفرض التعادل على الوداد ويُبعده عن صدارة الدوري المغربي

المصدر: رويترز

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فرض الفتح الرباطي التعادل السلبي على مضيفه حامل اللقب الوداد الرياضي أمس الأحد باستاد محمد الخامس بالدار البيضاء في الجولة 16 من دوري المحترفين المغربي لكرة القدم.

وبهذا التعادل الخامس والثاني في آخر أربع مباريات، تراجع الوداد إلى المركز الثاني برصيد 32 نقطة متأخرا بفارق نقطتين عن المتصدر الجيش الملكي.

بينما عزز الفتح مركزه الثالث برصيد 30 نقطة اثر التعادل السادس له هذا الموسم.

ولم تشهد المباراة التي تابعها جمهور قارب على 40 ألفا فرص حقيقية للتسجيل خاصة في الشوط الأول مع أخطر فرصة للفريق الزائر في الدقيقة الأخيرة للشوط من تسديدة قوية من أيوب نناح أبعدها الحارس احمد رضا التاكناوتي بصعوبة.

وانتظر الوداد، الذي سيشارك في كأس العالم للأندية من الدور الثاني بمواجهة الهلال السعودي في الرابع من فبراير المقبل بالرباط، حتى الدقيقة 71 ليشكل أول تهديد حقيقي من تسديدة من مدى قريب للمدافع أمين فرحان. لكن الحارس المهدي بن عبيد تدخل بنجاح ليعود بعدها بعشر دقائق ليبعد تسديدة من زاوية صعبة للبديل رضا الجعدي.

وفي وقت سابق من أمس، حول اتحاد تواركة تأخره بهدف الى فوز مثير 2-1 على ضيفه الدفاع الجديدي باستاد مولاي الحسن بالرباط.

وبهذا الفوز السابع والأول في آخر اربع مباريات، بات اتحاد تواركة الى المركز السابع رافعا رصيده إلى 25 نقطة.

وتراجع الدفاع الجديدي الى المركز العاشر برصيد 21 نقطة بعد تلقيه الهزيمة الخامسة والثانية في آخر ثلاث مباريات.

انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي في ظل فرص نادرة للتسجيل قبل أن يتقدم الدفاع الجديدي في الدقيقة 78 من ركلة جزاء نفذها بنجاح المهاجم عبد الله فرح.

وأدرك اتحاد تواركة التعادل قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي بضربة رأس المهاجم البديل توفيق بن الطيب بعد تمريرة عرضية من الظهير هيثم مناوت وتحضير بالرأس من أمين زحزوح.

وعاد بن الطيب ليحرز هدفه الشخصي الثاني وهدف الفوز لفريقه في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع بعد تمريرة عرضية من أكرم النقاش.

وفي ختام مباريات اليوم، فاز نهضة بركان 1-صفر على مضيفه المتعثر حسنية أغادير.

وسيطر نهضة بركان على معظم فترات المباراة قبل أن يحرز هدف الفوز في الدقيقة 67 بضربة رأس من المهاجم شادراك موزونجو القادم من الكونغو الديمقراطية بعد تمريرة عرضية من حمزة الموساوي.

ولعب حسنية أغادير بعشرة لاعبين في آخر سبع دقائق من عمر اللقاء بعد طرد لاعبه جمال الشماخ لحصوله على انذارين.

وارتقى نهضة بركان بعد هذا الفوز السابع هذا الموسم إلى المركز السادس رافعا رصيده إلى 26 نقطة. وتجرع حسنية أغادير الهزيمة الثامنة ليحتل المركز 13 برصيد 14 نقطة.

وعلى استاد البشير بالمحمدية، فرض أولمبيك خريبكة التعادل 1-1 على مضيفه شباب المحمدية.

تقدم شباب المحمدية في الدقيقة 36 عن طريق المهاجم عزيز النخلي بعد ارتباك أمام المرمى اثر ركلة ركنية.

وأدرك أولمبيك خريبكة التعادل في الدقيقة 78 بعد متابعة ناجحة من الظهير يوسف شينة لكرة ارتدت من الحارس بعد تسديدة أيوب طالب ربه.

ويحتل شباب المحمدية المركز 11 برصيد 19 نقطة بعد التعادل الرابع له هذا الموسم فيما ظل أولمبيك خريبكة في المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد ثماني نقاط من ثمانية تعادلات.

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