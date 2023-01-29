ثنائية حمد الله تقود الاتحاد للفوز بكأس السوبر السعودي على حساب الفيحاء

المصدر: د ب أ

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توج فريق الاتحاد بلقب كأس السوبر السعودي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على الفيحاء 2 /صفر، اليوم الأحد، في نهائي البطولة التي أقيمت بمشاركة 4 فرق.

ويدين الاتحاد بالفضل في الفوز باللقب لمهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 48.

وأكمل الفيحاء المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 24 بعد طرد لاعبه عبد الرحمن السفري، فيما أهدر عبد الرحمن العبود ضربة جزاء للاتحاد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

كان الاتحاد قد تأهل للنهائي بعد فوزه على النصر 3 /1 في الدور قبل النهائي من البطولة، فيما تأهل الفيحاء بعد فوزه على الهلال 1 / صفر.

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