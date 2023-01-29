الأهلي المصري يترك قندوسي للمشاركة مع منتخب الجزائر في أمم أفريقيا للمحليين

المصدر: د ب أ

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أعلن النادي الأهلي المصري أنه سيترك لاعبه الجديد الجزائري أحمد قندوسي لاستكمال مشواره مع منتخب بلاده في بطولة أمم أفريقيا للمحليين التي تقام بالجزائر حاليا.

وقال الأهلي في بيان عبر موقعه الرسمي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد إنه "إنطلاقًا من العلاقة الوطيدة التي تربط بين النادي الأهلي وشقيقه نادي وفاق سطيف الجزائري، وتقديرًا للجماهير الجزائرية الشقيقة، فإن النادي الأهلي لن يطلب انضمام لاعبه الجديد أحمد قندوسي إلى بعثة الفريق المشاركة في بطولة العالم للأندية بالمغرب، بعيدًا عن أي لوائح أو قوانين".

وتابع أنه "سوف يترك قندوسي للمساهمة مع زملائه في المنتخب الجزائري لمواصلة مشوارهم الناجح في بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين، لإسعاد الجماهير الجزائرية الشقيقة".

وكان الأهلي قد أعلن عن ضم القندوسي من وفاق سطيف الجزائري مساء أمس السبت لمدة أربع مواسم ونصف.

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