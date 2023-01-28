الجيش الملكي يهزم مولودية وجدة بصعوبة ويعزز صدارته للدوري المغربي

المصدر: رويترز

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فاز فريق الجيش الملكي بصعوبة 3-2 على ضيفه مولودية وجدة المتعثر اليوم السبت في افتتاح الجولة 16 من دوري المحترفين المغربي لكرة القدم ليعزز صدارته لجدول الترتيب.

وهذا هو الفوز العاشر والثاني تواليا للجيش الملكي ليزيد من الفارق في الصدارة مع أقرب مطارديه بعد أن رفع رصيده الى 34 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن غريمه الوداد الرياضي المدافع عن اللقب الذي يلعب غدا أمام الفتح الرباطي.

ويحتل مولودية وجدة المركز 14 برصيد 13 نقطة اثر تلقيه الهزيمة التاسعة والرابعة في آخر ست مباريات.

تقدم الجيش الملكي بعد مرور 10 دقائق بتسديدة قوية من المهاجم الشاب حمزة ايكمان من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس هشام مفتاح اثر تمريرة عرضية من الظهير إيمانويل ايمانيشيوي.

وأدرك مولودية وجدة التعادل في الدقيقة 21 بتسديدة من المهاجم السنغالي بول فالير باسين.

وأعاد المدافع دنيس بورجيس القادم من الرأس الاخضر التقدم للجيش في الدقيقة 52 من ركلة جزاء.

وعزز اكمان تقدم الجيش باحرازه هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 53 بعد تمريرة بينية من مصطفى سهد.

ونزل الفريق الزائر بكل ثقله فيما تبقى من زمن المباراة، التي أقيمت في القنيطرة بسبب تجهيز استاد مولاي عبد الله بالرباط لاحتضان جانب من منافسات كأس العالم للاندية، ليتمكن من تقليص الفارق بواسطة البديل ابراهيم فرحي بنحليمة بضربة رأس اثر تمريرة عرضية من مروان لمزاوري من الجهة اليمنى وسط اهتزاز دفاع الجيش.

وانقذ محمد باعيو مرمى الجيش من ثلاثة فرص للتسجيل من وضع انفراد قبل ان يتصدى لركلة جزاء حصل عليها مولودية وجدة في الدقيقة السابعة والأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع سددها المهاجم يوسف انور.

وحمل لاعبو الجيش زميلهم الحارس باعيو فوق الاعناق ووجه له المدرب الفرنسي فرناندو داكروز تهنئة خاصة على أدائه في اللقاء.

وفي نفس التوقيت وعلى استاد العربي الزاولي بالدار البيضاء، تعادل المغرب التطواني 1-1 أمام ضيفه المغرب الفاسي.

تقدم المغرب التطواني بعد مرور خمس دقائق من زمن الشوط الثاني من ركلة جزاء نفذها بنجاح المهاجم محمد كمال.

وتعادل المغرب الفاسي بدوره من ركلة جزاء في الدقيقة 82 نفذها بنجاح المهاجم سفيان لكزيري.

وشهدت نهاية المباراة توترا في الاعصاب بعد الاعلان عن ركلة حرة في منتصف الملعب احتج عليها لاعبو الفاسي ليقوم الحكم بطرد اللاعبين بلال الودغيري والقائد محمد علي بامعمر.

ويحتل المغرب الفاسي المركز الثامن برصيد 22 نقطة بعد التعادل السابع والثاني في اخر ثلاث مباريات. وتعادل المغرب التطواني للمرة الثامنة ليظل في المركز 12 برصيد 17 نقطة.

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