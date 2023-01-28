الأهلي المصري يضم الجزائري قندوسي من وفاق سطيف

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال الأهلي متصدر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم إنه ضم أحمد قندوسي لاعب وسط وفاق سطيف الجزائري اليوم السبت.

وأصبح قندوسي رابع لاعب يضمه الأهلي في يناير كانون الثاني الحالي بعد المصريين خالد عبد الفتاح ومروان عطية والتونسي محمد الضاوي القادم من النجم الساحلي.

وأضاف الأهلي في بيان "أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي انضمام أحمد قندوسي إلى صفوف الأهلي لمدة أربع سنوات ونصف العام".

وبحث الأهلي عن التعاقد مع مهاجم وفقا لما طلبه مدربه السويسري مارسيل كولر لكن النادي لم يستطع اتمام التعاقد مع عدد من اللاعبين ومن بينهم الكونجولي جاكسون موليكا لاعب بشيكطاش التركي.

وكان قندوسي هز شباك فريقه الجديد عندما تعادل الأهلي 2-2 مع وفاق سطيف في إياب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أفريقيا في مايو أيار الماضي.

وأحرز قندوسي ثمانية أهداف في الدوري هذا الموسم مع وفاق سطيف ليتصدر بها قائمة الهدافين.

وكانت وسائل إعلام مصرية قالت إن الزمالك بطل مصر اقترب من التعاقد مع اللاعب الذي يشارك مع الجزائر في كأس الأمم الأفريقية للمحليين.

لكن في النهاية استقر به الحال في منطقة الزمالك حيث مقر النادي الأهلي الذي يواجه أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم الأربعاء في كأس العالم للأندية.

ويتصدر الأهلي الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة من 15 مباراة متقدما بست نقاط على فيوتشر ثاني الترتيب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز