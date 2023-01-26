الوداد يفلت من فخ المغرب الفاسي ويعود لمزاحمة الجيش على قمة الدوري المغربي

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

عاد الوداد البيضاوي لمزاحمة الجيش الملكي في صدارة جدول ترتيب الدوري المغربي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 1 / صفر على ضيفه المغرب الفاسي، أمس الأربعاء، في المرحلة الخامسة عشر للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة، التي جرت أمس عن فوز الجيش الملكي على ضيفه اتحاد طنجة 4 / صفر، ومولودية وجدة على مضيفه المغرب التطواني 2 / 1، في حين تعادل أولمبيك أسفي 1 / 1 مع ضيفه الشباب الرياضي السالمي.

وارتفع رصيد الوداد البيضاوي، الذي حقق انتصاره الرابع في مبارياته الخمس الأخيرة بالمسابقة، إلى 31 نقطة، ليتقاسم الصدارة مع الجيش الملكي، المتساوي معه في نفس الرصيد، وإن كان الفريق الملقب بـ (وداد الأمة)، يتأخر بفارق الأهداف عن منافسه.

في المقابل، توقف رصيد المغرب الفاسي، الذي حصد نقطة وحيدة في لقاءاته الثلاثة الأخيرة بالبطولة، عند 21 نقطة في المركز السابع.

ويدين الوداد بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه أيمن الحسوني، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 53.

من جانبه، استعاد الجيش الملكي نغمة الانتصارات، التي غابت عنه في المرحلة الماضية بالبطولة بعدما حقق فوزا كبيرا 4 / صفر على ضيفه اتحاد طنجة.

وارتفع رصيد الجيش الملكي، الذي خسر من الرجاء البيضاوي في المرحلة الماضية، إلى 31 نقطة، فيما توقف رصيد اتحاد طنجة عند نقطتين، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب، بفارق 11 نقطة كاملة خلف مراكز الأمان.

وتقدم الجيش الملكي مبكرا في الدقيقة العاشر بواسطة مصطفى سهد، قبل أن يضيف زميله لامين دياكيتي الهدف الثاني في الدقيقة 21.

وعاد سهد لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الثالث للجيش الملكي وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 56، فيما تكفل زكرياء فاتي بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة 80.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز