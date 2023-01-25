الجديدي يوقف انتصارات الرجاء في الدوري المغربي

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أوقف الدفاع الجديدي سلسلة من أربعة انتصارات متتالية لضيفه الرجاء الرياضي وتعادل معه سلبيا أمس الثلاثاء في افتتاح الجولة 15 والأخيرة من مرحلة الذهاب لدوري المحترفين المغربي لكرة القدم.

وبهذا التعادل الثالث في آخر سبع مباريات ظل الرجاء في المركز الثالث برصيد 27 نقطة متأخرا بنقطة واحدة عن ثنائي الصدارة الجيش و الوداد اللذين لعبا 14 مباراة.

وتعادل الجديدي للمرة السادسة هذا الموسم ليحتل المركز الثامن برصيد 21 نقطة من 15 مباراة.

وكان الدفاع الجديدي صاحب أول فرصة بعد هجمة مرتدة سريعة لكن تسديدة زين الدين بريغت تصدى لها الحارس أنس الزنيتي.

وضغط الرجاء، الذي غاب عنه أنصاره لأسباب أمنية، من أجل التقدم في النتيجة من خلال تسديدتين للمدافع جمال حركاس لكن الحارس مروان بيساك كان في المكان المناسب.

ورد صاحب الضيافة بتسديدة عبد الله فرح المعار من الرجاء من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 33 أبعدها الحارس على مرتين.

وأتيحت أبرز فرصة للجديدي في الدقيقة 90 بعد انفراد البديل عبد الرحيم أبركيل عقب عرضية من البديل الآخر عمر الهنودي من الجهة اليسرى لكن تسديدته تصدى لها الحارس بعد أن كان في المكان المناسب.

وبعد سوء تفاهم بين المدافع موكوكو أمالي والحارس البديل محمد شنوف كاد الرجاء أن يخطف هدف الفوز لكن المدافع نور زرقان أبعد الكرة من على خط المرمى في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز