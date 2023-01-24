الزمالك يقيل مدربه البرتغالي فيريرا لسوء النتائج

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك المصري اليوم الثلاثاء إقالة المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا ومعاونيه الأجانب بمن فيهم مدرب اللياقة البدنية

وجاءت إقالة فيريرا بعد نحو ساعة واحدة فقط من خسارة الفريق أمام مضيفه غزل المحلة 1 /2 لتستمر المسيرة المخيبة للأمال لفريق الزمالك.

وأكد مجلس إدارة الزمالك بحسب البيان الرسمي الصادر عن الموقع الإلكتروني للنادي اليوم الثلاثاء، استمرار أمير مرتضى مشرفا على فريق الكرة واستمرار إسماعيل يوسف مديرا للكرة بالفريق.

وقرر المجلس تعيين أسامة نبيه مديرا فنيا للفريق بالإضافة إلى تعيين حسين ياسر ومحمد صبري كمدربين مساعدين وتعيين محمود فايز محللا للأداء ، واستمرار أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى بالإضافة إلى التعاقد مع مدرب أحمال أجنبي.

واستقر مجلس إدارة الزمالك على استمرار الجهاز الفني الجديد حتى نهاية الموسم.

وتوقف رصيد الزمالك عند 26 نقطة في المركز الخامس بفارق ثمان نقاط عن الأهلي المتصدر، ورفع المحلة رصيده إلى 25 نقطة في المركز السابع.

وحسم المحلة الفوز في أول عشرين دقيقة حيث تقدم المهاجم النيجيري جابرييل أوروك بهدف في الدقيقة الرابعة، ثم أضاف أحمد النادري الهدف الثاني في الدقيقة 19.

وفي الشوط الثاني رد أحمد سيد زيزو بالهدف الوحيد للزمالك من ضربة جزاء في الدقيقة 62.

ولم يذق الزمالك طعم النصر في أخر ست مباريات بواقع خمس مباريات في الدوري ومباراة واحدة في الكأس.

وفي أخر ست مباريات، خسر الزمالك أمام أسوان 1 /2 والأهلي صفر/ 3 والمحلة 1 /2 وتعادل مع الداخلية 1 /1 ومع الاتحاد السكندري سلبيا، كما خسر أمام بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية في المربع الذهبي لكأس مصر.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز