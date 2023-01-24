الزمالك يسقط أمام المحلة ويواصل الترنح في الدوري المصري

المصدر: د ب أ

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واصل الزمالك مسلسل نزيف النقاط في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بخسارته أمام مضيفه غزل المحلة 1 /2 اليوم الثلاثاء في الجولة الخامسة عشرة والتي شهدت تعادل المصري البورسعيدي مع مضيفه فيوتشر 1 /1.

وتوقف رصيد الزمالك عند 26 نقطة في المركز الخامس بفارق ثمان نقاط عن الأهلي المتصدر، ورفع المحلة رصيده إلى 25 نقطة في المركز السابع.

وحسم المحلة الفوز في أول عشرين دقيقة حيث تقدم المهاجم النيجيري جابرييل أوروك بهدف في الدقيقة الرابعة، ثم أضاف أحمد النادري الهدف الثاني في الدقيقة 19.

وفي الشوط الثاني رد أحمد سيد زيزو بالهدف الوحيد للزمالك من ضربة جزاء في الدقيقة 62.

ولم يذق الزمالك طعم النصر في أخر ست مباريات بواقع خمس مباريات في الدوري ومباراة واحدة في الكأس.

وفي أخر ست مباريات، خسر الزمالك أمام أسوان 1 /2 والأهلي صفر/ 3 والمحلة 1 /2 وتعادل مع الداخلية 1 /1 ومع الاتحاد السكندري سلبيا، كما خسر أمام بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية في المربع الذهبي لكأس مصر.

وفي المباراة الأخرى بالجولة ذاتها، تعادل فيوتشر مع ضيفه المصري بهدف لمثله.

وتقدم محمد رضا بوبو بهدف لفيوتشر في الدقيقة 49 ثم تعادل مروان حمدي للمصري في الدقيقة 61.

ورفع فيوتشر رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف الأهلي المتصدر مقابل 20 نقطة للمصري في المركز الثامن.



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