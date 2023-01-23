الوداد "يستثمر" في هدية الرجاء ويتقاسم صدارة الدوري المغربي مع الجيش

المصدر: رويترز

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أحسن الوداد التعامل مع هدية غريمه الرجاء، الذي هزم المتصدر الجيش الملكي أول أمس السبت، ليتساوى معه في القمة بالفوز 1-صفر على مضيفه شباب السوالم بدوري المحترفين المغربي لكرة القدم أمس الأحد.

سجل أيمن الحسوني هدف حامل اللقب من متابعة لتسديدة إسماعيل مترجي التي ارتدت من الحارس في الدقيقة 52.

وتساوى الوداد مع الجيش الملكي برصيد 28 نقطة من 14 مباراة، لكن الجيش يتقدم بفارق الأهداف.

وتوقف رصيد شباب السوالم، الذي أنهى اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع محسن ربيبي في الدقائق الأخيرة، عند 20 نقطة بالمركز الثامن.

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