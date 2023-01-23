المغرب التطواني يحرم الفتح من تصدّر الدوري المغربي

المصدر: رويترز

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حرم المغرب التطواني منافسه الفتح الرباطي من تصدر دوري المحترفين المغربي لكرة القدم بعدما فاز عليه 2-1 في الرباط أمس الأحد.

وسجل المهاجم محمد كمال هدفين ليقود فريقه المتعثر لتحقيق انتصاره الأول في خمس مباريات ويصبح في المركز 11 برصيد 16 نقطة.

وبقي الفتح في المركز الثالث برصيد 26 نقطة وبفارق نقطتين عن الجيش الملكي المتصدر الذي خسر 1-صفر أول أمس السبت أمام الرجاء صاحب المركز الثاني برصيد 26 نقطة أيضا وعقب مرور 14 جولة.

ويأتي الوداد في المركز الرابع برصيد 25 نقطة من 13 مباراة.

وتقدم المغرب التطواني، الذي يعاني من أزمة مالية، بهدف في الدقيقة 17 بعد تمريرة من معاد كرمون نحو المهاجم كمال الذي سدد في مرمى الحارس المتقدم المهدي بن عبيد.

وبحث الفتح، الذي غاب مدربه جمال السلامي بسبب الإيقاف، عن العودة في النتيجة لكن التطواني أضاف الهدف الثاني من هجمة مرتدة في الدقيقة 72 بواسطة كمال وبعد تعاون من البديل أنور أوسرحان.

وضغط الفتح بكل قوة لكنه اكتفى فقط بتقليص الفارق بواسطة القائد المهدي الباسل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وأصبح رصيد المغرب التطواني 16 نقطة وتقدم إلى المركز 12.

وفي مباراة أخرى، فاز شباب المحمدية 1-صفر على مضيفه اتحاد طنجة متذيل الترتيب.

وأصبح رصيد شباب المحمدية 18 نقطة ويحتل المركز 11، بينما بقي اتحاد طنجة في ذيل الترتيب بعد خسارته السادسة على التوالي، وتجمد رصيده عند نقطتين فقط في 14 مباراة.

وسجل عبد العزيز النخلي هدف المباراة الوحيد بضربة رأس بعد مرور نصف ساعة من البداية.

وأنهى اتحاد طنجة المباراة بعشرة لاعبين بعدما تعرض لاعبه فوزي عبد المطلب للطرد قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي.

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