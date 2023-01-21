الرجاء يهزم الجيش الملكي ويقتنص وصافة الدوري المغربي

المصدر: د ب أ

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اقتنص الرجاء وصافة جدول ترتيب الدوري المغربي لكرة القدم بفضل فوزه على ضيفه الجيش الملكي المتصدر 1 /صفر اليوم السبت في المرحلة الرابعة عشرة.

ويدين الرجاء بالفضل في هذا الفوز لزكرياء الهبطي الذي أحرز هدف الحسم في الدقيقة 50.

وأنهى الجيش الملكي المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد العربي الناجي في الدقيقة 54 وحاتم الصوابي في الدقيقة الأخيرة.

الفوز رفع رصيد الرجاء إلى 26 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف أمام الفتح الرياضي صاحب المركز الثالث، ومتأخرا بنقطتين عن الجيش الملكي المتصدر.

وسجل الرجاء فوزه الرابع على التوالي والسابع له هذا الموسم مقابل خمسة تعادلات وهزيمتين في الوقت الذي تلقى فيه الجيش الملكي هزيمته الثانية مقابل ثمانية انتصارات وأربعة تعادلات.

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