النصر السعودي يعلن رحيل المهاجم أبوبكر

المصدر: رويترز

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أعلن النصر المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم رحيل مهاجمه الكاميروني فينسنت أبوبكر اليوم الجمعة ليفتح الباب أمام تسجيل كريستيانو رونالدو في قائمته ومشاركته في المباراة المقبلة أمام الاتفاق يوم الأحد.

وقال النصر في بيان مقتضب في حسابه في تويتر "فينسنت أبوبكر... شكرا لك، أمنياتنا لك بالتوفيق".

ولم يحدد النصر الوجهة المقبلة لأبوبكر الذي أحرز هدفين مع الكاميرون في كأس العالم الماضية في قطر منهما هدف الفوز على البرازيل في ختام دور المجموعات.

لكن وسائل إعلام قالت إن المهاجم البالغ عمره 30 عاما سيعود إلى بشيكتاش التركي لفترة ثالثة مع الفريق.

وسبق أن لعب أبوبكر في صفوف النادي التركي في موسم 2020-2021 وأحرز معه 15 هدفا في 26 مباراة، كما لعب معه على سبيل الإعارة في موسم 2016-2017 وسجل 12 هدفا في 27 مباراة.

وكان النصر بحاجة إلى التخلي عن أحد لاعبيه الأجانب لتسجيل رونالدو الذي سيشارك مع الفريق بشكل رسمي أمام الاتفاق في الدوري يوم الأحد.

وانضم رونالدو إلى النصر مطلع الشهر الحالي بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد بسبب انتقاده إدارة النادي والمدرب.

ولم يشارك رونالدو مع فريقه الجديد بسبب إيقافه لطرده في مباراة في إنجلترا، لكن مشاركته الأولى كانت في مباراة استعراضية ضمت نجوم النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان يوم الخميس.

وأحرز رونالدو هدفين لكن فريقه خسر 5-4 أمام بطل فرنسا الذي قاده الثلاثي ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار.

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