سجن رئيس نادي شبيبة القبائل الجزائري السابق بتهمة فساد

المصدر: د ب أ

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أفادت تقارير إخبارية بأن قاضي التحقيق للغرفة الأولى بالدائرة الجزائية الاقتصادية والمالية بسيدي امحمد في العاصمة الجزائرية، أمر أمس الخميس، بإيداع الرئيس السابق لنادي شبيبة القبائل لكرة القدم شريف ملال، الحبس المؤقت.

وكشفت صحيفة "النهار" في موقعها الإلكتروني أن ملال، ملاحق في ملف فساد يتعلق بتحويل الأموال إلى الخارج.

يشار إلى أن ملال، الذي ترأس نادي شبيبة القبائل من 2018 إلى 2021، كان يوجد تحت نظام الرقابة القضائية، وسبق لمحكمة سيدي امحمد أن أدانته في وقت سابق بعقوبة شهرين حبسا نافذا وتغريمه نحو 200 دولار في قضية بتهمة القذف.

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