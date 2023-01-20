المدن العراقية تشهد كرنفالات احتفالا بالفوز بكأس الخليج

المصدر: د ب أ

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شهدت المدن العراقية مساء الخميس كرنفالات ابتهاجا بفوز العراق بكأس الخليج العربي للمرة الرابعة في تاريخه.

وتجمعت الجماهير العراقية في الشوارع والساحات العامة والمولات التجارية والمنتزهات والحدائق حاملين أعلام العراق، وسط هتافات وأغاني معبرة عن الفرح بهذا الإنجاز التاريخي الذي يعد الأول من نوعه منذ عام 1988 والرابع منذ عام 1979 ،فيما اكتظ كورنيش شط العرب بمحافظة البصرة بآلاف من الجماهير العراقية وهي تعبر عن أفراحها .

وقدمت الرئاسات العراقية التهاني للمنتخب العراقي بعد مباراة تاريخية شهدها ملعب جذع النخلة في محافظة البصرة.

وتوج المنتخب العراقي بلقب كأس الخليج للمرة الرابعة في تاريخه، وذلك عقب فوزه على نظيره العماني 3 / 2 في المباراة النهائية للبطولة التي

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