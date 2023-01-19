الجيش الملكي يهزم المغرب الفاسي وينفرد بصدارة الدوري المغربي

المصدر: رويترز

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فاز الجيش الملكي 2-1 على ضيفه المغرب الفاسي أمس الأربعاء ضمن الجولة 13 من دوري المحترفين المغربي لكرة القدم.

وجرت المباراة بالاستاد البلدي بالقنيطرة بسبب تجهيز استاد مولاي عبد الله بالرباط لاحتضان جانب من منافسات كأس العالم للأندية في مطلع فبراير المقبل.

وكان الجيش، الذي سانده جمهور غفير، هو الأفضل في الشوط الأول وضغط على ضيفه المتراجع ليتقدم في الدقيقة 24 من ركلة جزاء نفذها بنجاح المدافع دينيس بورجيس القادم من الرأس الأخضر.

وأضاف الجيش الهدف الثاني في الدقيقة 62 من ركلة جزاء حصل عليها ونفذها رضا سليم.

وانتفض الفريق الزائر ليقلص الفارق في الدقيقة 71 اثر ركلة ركنية من الجهة اليمنى من حمزة الجناتي قابلها البديل بلال الودغيري بضربة رأس أقصى يسار الحارس محمد باعيو.

وضغط الفاسي بكل قواه من أجل العودة في النتيجة لكنه لم يتمكن من ذلك رغم الفرص العديدة.

وانفرد الجيش بعد هذا الفوز الثامن، والثاني تواليا، بصدارة الدوري رافعا رصيده إلى 28 نقطة متقدما بثلاث نقاط عن جاره الفتح الرباطي الذي يلعب غدا مع مضيفه شباب المحمدية.

في المقابل، تلقى المغرب الفاسي هزيمته الثالثة هذا الموسم ليحتل المركز السادس برصيد 20 نقطة، بفارق الأهداف أمام شباب السوالم الذي فرض التعادل 1-1 على مضيفه حسنية أغادير.

وتقدم فريق حسنية أغادير، الذي أخفق في الفوز للمباراة الخامسة على التوالي، في الدقيقة 23 بعد أن أهدر المهاجم يوسف ميهري ركلة جزاء لكن الكرة ارتدت إليه ليسكنها الشباك.

وأدرك شباب السوالم التعادل في الدقيقة 57 إثر مجهود فردي للمهاجم جبريل سيلا الذي أطلق تسديدة قوية أعلى يمين الحارس.

ويحتل حسنية أغادير المركز 12 برصيد 13 نقطة.

وفي آخر مباريات اليوم، فاز الدفاع الجديدي 2-1 على ضيفه المتعثر اتحاد طنجة.

منح المهاجم رضا لخميدي التقدم للجديدي في الدقيقة 26 بتسديدة بقدمه اليسرى بعد تمريرة بينية من عمر الهنودي.

وكان اتحاد طنجة قريبا من العودة في النتيجة في الدقيقة 33 اثر تسديدة من حمزة حسني لكن الحارس مروان بيساك تصدى لها.

وأهدر المهاجم الكيني مسعود جمعة ركلة جزاء في الدقيقة 37 لترتد الكرة من الحارس ليحرز عبد الله فرح هدفا تم إلغاؤه بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد لوجود تسلل.

وأدرك اتحاد طنجة التعادل في الدقيقة 62 بواسطة اللاعب زكريا كيناني بعد تمريرة من البديل سعيد بكسير.

وعاد عبد الله فرح ليعيد التقدم لأصحاب الأرض بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 77.

وارتقى الدفاع الجديدي إلى المركز الثامن رافعا رصيده الى 20 نقطة بعد تحقيق الفوز الخامس هذا الموسم.

في المقابل، ظل اتحاد طنجة في المركز السادس عشر والاخير برصيد نقطتين بعد تلقيه الهزيمة 11 هذا الموسم.

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