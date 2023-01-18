10 ملايين ريال قيمة تذكرة "فوق الخيال" بمواجهة رونالدو-ميسي

المصدر: رويترز

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انتهى المزاد على تذكرة "فوق الخيال" لحضور المباراة المرتقبة بين نجوم النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان غدا الخميس في الرياض بعد وصول قيمتها إلى عشرة ملايين ريال سعودي (2.66 مليون دولار).

وأعلنت الهيئة العامة للترفيه في السعودية على تويتر أمس الثلاثاء أن العرض المقدم من مشرف الغامدي، المدير العام لمجموعة شركات عقار 1، هو الأعلى بعد غلق المزاد.

وتقام المباراة المرتقبة على هامش موسم الرياض 2022-2023، وسيخصص إيراد بيع التذكرة إلى منصة "إحسان" للأعمال الخيرية.

وستكون المباراة أول مواجهة بين كريستيانو رونالدو لاعب النصر الجديد ضد ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان منذ تسجيل اللاعب البرتغالي هدفين في فوز يوفنتوس 3-صفر على برشلونة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في ديسمبر 2020.

كما ستكون أول مباراة لرونالدو في السعودية منذ انتقاله إلى النصر الشهر الماضي في صفقة ضخمة.

ويحق للغامدي الفائز بالتذكرة حضور حفل تتويج الفائز بعد المباراة ومقابلة رونالدو وميسي، بالإضافة إلى التقاط الصور التذكارية ودخول غرف ملابس الفريقين.

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