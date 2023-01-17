تأجيل نهائي كأس مصر لمشاركة الأهلي في مونديال الأندية

المصدر: د ب أ

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قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل نهائي كأس مصر الذى يجمع الأهلي وبيراميدز وكان محددًا له يوم 3 فبراير المقبل ، بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية بالمغرب.

وقال عامر حسين عضو اتحاد الكرة المصري والمشرف على المسابقات في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد اليوم الثلاثاء أنه سيتم الإعلان عن الموعد الجديد لنهائي كأس مصر مع المؤجلات الخاصة بالنادي الأهلي لارتباطه بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، حيث سيواجه فريق أوكلاند سيتي يوم الأول من فبراير.

ووصل الأهلي لنهائي كأس مصر بعد الفوز على سموحة 3 /1 بينما فاز بيراميدز على الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية في المربع الذهبي .



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