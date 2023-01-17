مدرب عمان: لعبنا مباراة دون أخطاء ضد البحرين

المصدر: رويترز

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كال برانكو إيفانكوفيتش مدرب عمان المديح لفريقه في الفوز 1-صفر على البحرين والتأهل إلى نهائي كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 25) اليوم الاثنين.

وهز جميل اليحمدي الشباك قبل سبع دقائق من النهاية بتسديدة مذهلة ليصعد بعمان لمواجهة العراق البلد المضيف في النهائي يوم الخميس.

وستكون المواجهة بين العراق وعمان هي الثانية في النسخة الحالية بعد تعادلهما بدون أهداف في المباراة الافتتاحية قبل عشرة أيام.

وأبلغ إيفانكوفيتش مؤتمرا صحفيا "وصلنا للنهائي وهذا ما يجعلنا نفتخر بأنفسنا.

"أهنئ اللاعبين على مجهودهم. فقد لعبوا مباراة ممتازة على المستوى الخططي ولم يرتكبوا أي أخطاء. كانت لدي ثقة كبيرة في جميع اللاعبين رغم الإصابات في صفوفنا".

وأبدى المدرب الكرواتي سعادته بنجاحه في إسعاد الجماهير العمانية.

وقال إيفانكوفيتش عن هدف الفوز "هذا الهدف كان جائزة للاعبين على الأداء خلال اللقاء".

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