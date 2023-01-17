رونالدو يقود تشكيلة موسم الرياض في مواجهة سان جيرمان

المصدر: رويترز

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‬‬سيقود البرتغالي كريستيانو رونالدو تشكيلة نجوم النصر والهلال أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في كأس موسم الرياض لكرة القدم اليوم الخميس المقبل.

وسيضع رونالدو، المنتقل حديثا إلى النصر السعودي في صفقة ضخمة، شارة قيادة نجوم النصر والهلال.

وستكون المباراة هي الأولى لرونالدو في السعودية، بعد صفقة الانتقال الكبيرة الشهر الماضي.

واختار الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مدرب فريق موسم الرياض 11 لاعبا من النصر، متصدر ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ومثلهم من الهلال حامل لقب الدوري وثاني الترتيب هذا الموسم.

وضم الفريق مجموعة النصر في مقدمتهم رونالدو والبرازيلي تاليسكا والأرجنتيني بيتي مارتينيز وثنائي دفاع المنتخب السعودي الذي شارك في كأس العالم عبد الإله العمري وسلطان الغنام.

فيما سيقود سالم الدوسري، صاحب هدف فوز السعودية على الأرجنتين في كأس العالم، مجموعة الهلال بالإضافة إلى الحارس محمد العويس ولاعب الوسط محمد كنو.

وستمثل المباراة أول مواجهة بين رونالدو ضد غريمه ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان منذ تسجيل اللاعب البرتغالي هدفين في فوز يوفنتوس 3-صفر على برشلونة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في ديسمبر كانون الأول 2020.

ومن المقرر أن يخوض رونالدو مباراته الأولى الرسمية بقميص النصر أمام الاتفاق في 22 يناير كانون الثاني الجاري في الدوري المحلي.

وفيما يلي تشكيلة فريق موسم الرياض وفقا لما أعلنته محطة السعودية الرياضية.

من النصر: أمين بخاري - عبد الإله العمري - علي لاجامي - عبد الله مادو - سلطان الغنام - لويز جوستافو - عبد الله الخيبري - سامي النجعي - تاليسكا - بيتي مارتينيز - كريستيانو رونالدو.

من الهلال: محمد العويس - سعود عبد الحميد - جانج هيون-سو - خليفة الدوسري - علي البليهي - عبد الله عطيف - محمد كنو - سالم الدوسري - ماتيوس بيريرا - أندريه كارييو - موسى ماريجا.

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