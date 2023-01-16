الفتح يهزم أولمبيك اسفي ويلحق بالجيش في صدارة دوري المغرب

المصدر: رويترز

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سجل فريق الفتح الرباطي هدفا في الثواني الأخيرة ليفوز 2-1 على ضيفه أولمبيك اسفي في لقاء قمة بدوري المحترفين المغربي لكرة القدم جرى أمس الأحد ضمن الجولة 12 من المسابقة.

وبهذا الفوز السابع إجمالا والرابع تواليا، انضم الفتح الرباطي إلى جاره الجيش الملكي في صدارة الترتيب رافعا رصيده الى 25 نقطة، بينما ظل اولمبيك اسفي في المركز الثامن برصيد 19 نقطة بعد الخسارة الثالثة له هذا الموسم.

تقدم اولمبيك اسفي في الدقيقة 75 بواسطة محمد مورابيط اثر مجهود فردي من شيخنا سماكي.

وأدرك الفتح التعادل بعد دقيقة واحدة اثر هجمة سريعة وارتداد للكرة استغله المهاجم حمزة هنوري الذي استدار وسدد في الزاوية البعيدة للمرمى.

وأحرز الفتح هدفه الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بعد سوء إبعاد من دفاع المنافس وتسديدة مباشرة من المدافع مروان الوادني في الشباك.

واحتج الضيوف كثيرا على احتساب الهدف، ليقوم الحكم مصطفى كشاف بطرد اللاعب أسامة محروس لحصوله على إنذارين ثم طرد للاعب سفيان ازنابط الذي كان متواجدا على مقاعد البدلاء.

وفي وقت سابق، حول فريق شباب السوالم تأخره بهدف مبكر الى فوز مستحق 2-1 أمام ضيفه المغرب التطواني باستاد البشير بالمحمدية.

وارتقى شباب السوالم إلى المركز السابع برصيد 19 نقطة، بينما يأتي المغرب التطواني في المركز 13 برصيد 12 نقطة.

وتقدم المغرب التطواني، المثقل بمشاكل مادية، بهدف بعد مرور دقيقتين بتسديدة من حذيفة المحساني من خارج منطقة الجزاء.

وأدرك السوالم التعادل في نهاية الشوط الأول بمتابعة من مدى قريب من المهاجم الجامبي جبريل سيلا إثر تمريرة من عماد الرياحي.

ولعب التطواني بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 50 بعد طرد لاعب الوسط عادل الحسناوي.

وتقدم شباب السوالم في الدقيقة 62 بضربة رأس خالد آيت أورخان، ثم أهدر زميله الرياحي ركلة جزاء في الدقيقة 81.

وفي ختام مباريات الجولة، واصل فريق المغرب الفاسي صحوته وفاز 1-صفر على ضيفه شباب المحمدية على استاد فاس الكبير.

واستغل المهاجم كريم الهاشمي خطأ في التمرير من المدافع زكريا الدريوش وتقدم الحارس سفيان برحو ليحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 33.

ولعب المغرب الفاسي بعشرة لاعبين في آخر سبع دقائق بعد طرد لاعب الوسط هيثم عينة.

وارتقى المغرب الفاسي بعد هذا الفوز الخامس والثاني تواليا الى المركز السادس رافعا رصيده الى 20 نقطة، بينما يحتل شباب المحمدية المركز العاشر برصيد 14 نقطة اثر الخسارة السادسة له هذا الموسم.

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