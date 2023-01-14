الوداد يهزم حسنية أغادير ويستعيد صدارة الدوري المغربي لكرة القدم

المصدر: رويترز

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فاز فريق الوداد الرياضي حامل اللقب 1-صفر على ضيفه حسنية أغادير اليوم الجمعة في افتتاح الجولة 12 من دوري المحترفين المغربي لكرة القدم.

وأقيمت المباراة على استاد محمد الخامس بالدار البيضاء بدون جمهور بسبب عقوبة تأديبية بعد احداث شغب في مباراة المغرب التطواني.

وجاء هدف فوز الوداد بعد مرور سبع دقائق اثر تبادل للكرة قرب منطقة الجزاء وتمريرة عرضية من الجهة اليمنى من محمد أوناجم نحو المهاجم عماد خنوس غير المراقب ليسكنها الشباك.

ورد حسنية أغادير بعد مع مرور نصف ساعة اثر تسديدة قوية كاد يحيى جبران قائد الوداد أن يسكنها بالخطأ في شباك فريقه لكن الكرة ارتطمت بالقائم الايسر لتتحول إلى ركنية.

وهذا هو الفوز السابع للفريق هذا الموسم ليستيعد الوداد الصدارة مؤقتا بعد أن رفع رصيده الى 24 نقطة متقدما بنقطتين على الجيش الملكي والفتح اللذين خاضا مباراة أقل.

في المقابل، تعرض حسنية أغادير للهزيمة السادسة اجمالا هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز 12.

وسيشارك الوداد في كأس العالم للأندية بداية من الدور الثاني حيث سيلعب أمام الهلال السعودي.

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