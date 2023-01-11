الرائد يعرقل الهلال في الدوري السعودي

المصدر: رويترز

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تعادل الرائد 1-1 مع الهلال على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية ليعرقل انطلاقته في مباراة مقدمة من الجولة 15 للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

ووصل الهلال إلى 26 نقطة من 13 مباراة ليحتل المركز الثالث متأخرا بثلاث نقاط عن النصر المتصدر الذي لعب 12 مباراة.

ورفع الرائد رصيده إلى 16 نقطة من 13 مباراة في المركز العاشر.

ورغم تفوقه على الاتحاد في المباراة الماضية، واصل الهلال نزيف النقاط ليتعادل للمرة الثالثة في آخر أربع مباريات.

وسيطر الهلال على مجريات اللقاء ومنع دفاع الرائد ميشيل ديلجادو من التسجيل في الدقيقة الثانية بعدما أبعد تسديدته عن المرمى.

وفي الدقيقة السابعة تلقى سالم الدوسري تمريرة رائعة من حمد اليامي ليتوغل لمنطقة الجزاء لكن الحارس أحمد الرحيلي حول تسديدته لركنية.

وعاد الدوسري وحاول مجددا في الدقيقة 23 بعد عرضية أرضية من محمد كنو إلا أن القائم الأيسر للرائد حرمه من التسجيل.

لكن اليامي تدخل في الدقيقة 24 وتابع تسديدة لوسيانو فيتو التي أبعدها الدفاع من على خط المرمى ليعلن عن تقدم الهلال.

وبعدها بثلاث دقائق سجل فيتو الهدف الثاني لكن حكم اللقاء ألغاه بسبب مخالفة على مهاجم الهلال.

وحاول فيتو مجددا في الدقيقة 69 لكن الرحيلي أبعد تسديدته.

ورغم سيطرة الضيوف نجح يحيى سنبل المنطلق خلف دفاع الهلال في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 76 بعدما حول عرضية محمد فوزير برأسه في شباك عبد الله المعيوف الذي فشل في إنقاذ الكرة.

وبعد الهدف كاد الرائد أن يسجل الثاني في الدقيقة 82 لكن تسديدة فوزير الماكرة اصطدمت بالعارضة.

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