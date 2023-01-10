البحرين تقلب الطاولة على قطر بمساعدة وعد في خليجي 25

المصدر: رويترز

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قلب المنتخب البحريني الطاولة وحول تأخره لفوز بنتيجة 2-1 على قطر في الجولة الثانية لكأس الخليج لكرة القدم.

ورفع منتخب البحرين رصيده إلى ست نقاط ليتصدر المجموعة الثانية بينما تجمد رصيد قطر عند ثلاث نقاط لتحتل المركز الثاني وبفارق الأهداف عن الكويت، بينما تحتل الإمارات المركز الأخير دون أي نقطة.

وحققت البحرين فوزها الأول على قطر منذ عام 2015 حين انتصرت عليها في كأس آسيا.

وكانت أول فرص اللقاء من نصيب البحرين في الدقيقة 14 حين أرسل عبد الله الخلاصي تمريرة طولية فشل جاسم جابر في تشتيتها لتصل لعبد الله يوسف الذي سدد بقوة لكن الكرة اصطدمت بالقائم الأيمن لمرمى مشعل برشم.

ومن أول تهديد حقيقي على مرمى البحرين، تقدمت قطر عن طريق أحمد علاء الدين الذي حول ركنية محمد وعد برأسه في مرمى إبراهيم لطف الله في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة 69 سدد محمد عادل كرة من داخل منطقة الجزاء لكنها ذهبت بجوار القائم الأيمن لقطر.

وبعدها مباشرة وفي الدقيقة 72 أدرك منتخب البحرين التعادل بعدما أطلق كميل الأسود تسديدة صاروخية اصطدمت بمحمد وعد وخدعت برشم وسكنت شباك قطر.

وفي الدقيقة 85 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للبحرين بعد العودة لحكم الفيديو المساعد الذي أظهر أن تسديدة مهدي حميدان اصطدمت بيد محمد وعد.

ونجح عبد الله يوسف في تسجيل ركلة الجزاء في الدقيقة 89 بعدما سدد على يسار برشم الذي ذهب في الاتجاه المعاكس.

وتلعب قطر ضد الإمارات في الجولة المقبلة بينما يلعب منتخب البحرين ضد الكويت.

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