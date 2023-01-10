بعد الخسارة من الكويت.. «الأبيض» يودع كأس الخليج العربي مبكرأً

المصدر: البيان

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انتهت مباراة منتخب الإمارات مع نظيره الكويتي، بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25"، بفوز الأزرق بهدف دون رد.

أقيمت المباراة على ملعب الميناء الأولمبي بمدينة البصرة العراقية، التي تستضيف فعاليات البطولة الخليجية.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الإمارات والكويت، بالتعادل السلبي بدون أهداف.

بدأ منتخب الإمارات بتشكيل مكون من خالد عيسى، وليد عباس، خالد الظنحاني، خليفة الحمادي، بدر ناصر، محمد عبدالباسط، ماجد راشد، عبدالله رمضان، حارب عبدالله، كايو كانيدو، سبيستيان تيجالي

وعلى الجانب الآخر بدأ المنتخب الكويتي اللقاء بتشكيل مكون من سليمان عبدالغفور، حسن حمدان، مشاري غنام، خالد محمد، فهد مفرج، سلطان محمد، فيصل زايد، عيد ناصر، مبارك خالد، مهدي حسين، شبيب الخالدي.

ونجح المنتخب الكويتي في خطف فوز قاتل، في اللحظات الأخيرة من اللقاء، بفضل هدف أحمد الظفيري، لينتهي اللقاء بفوز الكويت 0/1 ويودع الأبيض بطولة خليجي 25 بعد الخسارة من البحرين في الجولة الأولى 1/2 ثم تعرض لخسارة ثانية أمام الكويت بهدف دون مقابل.

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