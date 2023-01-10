المصري حازم إمام يعتزل كرة القدم

المصدر: د ب أ

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أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، أن حازم أمام؛ لاعب الفريق السابق، سيتم تعيينه في قطاع الناشئين بالنادي بعد أن اتخذ قرار اعتزال كرة القدم.

وقال منصور في تصريحات للموقع الرسمي لناديه أمس الاثنين إن نادي الزمالك لا يترك أبناءه ولا يضحي بهم، موضحا أن أمير مرتضى، المشرف على الكرة، اتخذ قرارا بتعيين حازم أمام في قطاع الناشئين بالنادي نظرا لما قدمه للنادي خلال السنوات الماضية.

كان حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد أعلن اعتزاله بعد أن انتهى تعاقده مع النادي بنهاية الموسم المنقضي بعد مسيرة حافلة بالعديد من البطولات.



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