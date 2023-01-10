الجزائر تدعو أساطير الكرة الأفريقية لحضور بطولة أمم أفريقيا للمحليين

المصدر: د ب أ

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وجهت اللجنة المنظمة المحلية للنسخة السابعة من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم، التي تنطلق الجمعة المقبل في الجزائر، الدعوة لأساطير الكرة في القارة لحضور فعاليات المسابقة.

وكشفت اللجنة المنظمة في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أمس الاثنين، أنها وجهت الدعوة لكل من ديديه دروجبا، ويايا توريه من كوت ديفوار، وروجيه ميلا من الكاميرون، وكريم حقي، من تونس، وإيمانويل أديباور، من توجو، وجاي جاي أوكوشا، من نيجيريا، وحاجي ضيوف من السنغال، وجيان أساموا من غانا.

ويقام حفل الافتتاح يوم الجمعة المقبل، على ملعب "نيلسون مانديلا" ببلدة براقي في العاصمة الجزائرية في حضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا)، جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الأفريقي (كاف)، باتريس موتسيبي، على أن يتبع بالمباراة الافتتاحية بين الجزائر وليبيا عن المجموعة الأولى.

ويشارك في البطولة 18 منتخبا جرى توزيعها على ثلاث مجموعات، تضم كل واحدة منها أربعة منتخبات، بالإضافة إلى مجموعتين أخريين تتكون كل واحدة من ثلاثة منتخبات.

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