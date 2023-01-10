مدرب العراق: الفوز على السعودية تحت المطر؟ نريد مواجهتهم مجددا لمعرفة من سيفوز

المصدر: رويترز

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قال خيسوس كاساس مدرب العراق إن منتخبه يجب أن يواجه السعودية مجددا لمعرفة من سيفوز بعدما تفوق عليه 2-صفر على ملعب البصرة الدولي والذي غمرته مياه الأمطار ضمن مباريات كأس الخليج لكرة القدم.

وقال كاساس "غيرنا طريقة اللعب قبل بداية اللقاء مباشرة بسبب أرضية الملعب ولم تساعدنا على اللعب بشكل مختلف. حققنا الفوز وأبارك للاعبين لكن علينا الفوز في اللقاء المقبل".

وعن تعليماته للاعبين قبل اللقاء شرح "طلبت عدم ارتكاب الأخطاء وأن نضع الكرة في الهواء أكبر وقت ممكن وأن نمرر للأمام ونستغل الكرات الثابتة وبالفعل أحرزنا منها هدفين".

وعن قول سعد الشهري مدرب السعودية إن المواجهة كانت مباراة كرة شاطئية، رد كاساس "السعودية تملك فريقا جيدا ويجب أن نلتقي ثانية لنرى من سيفوز".

وعن طموح الفريق بصفته مستضيف البطولة قال "لدينا الرغبة في تحقيق اللقب لكن كرة القدم معقدة والبطولة قصيرة المدى وقد نلعب جيدا لكن بخطأ بسيط قد نغادر البطولة كما أن جميع الفرق تسعى للقب والأمر ليس سهلا".

وكشف "سأغير في التشكيل مجددا لأن في كل لقاء ندرس نقاط القوة والضعف للخصم قبل أن أضع التشكيل، نحن نلعب كل 48 ساعة ولابد من التدوير".

وتحدث كاساس عن دور الجماهير قال "يقدمون لنا الدعم بالطبع ورغبتنا في الفوز تزيد بسببهم، قلت للاعبين إن هناك 60 ألف متفرج يجلسون تحت المطر من أجلكم".

وعن الاستعداد لمباراة اليمن قال "سنرى وضع اللاعبين. لدي بعض العناصر التي تشعر بالإجهاد بدنيا لكني لا أعترف بلاعب أساسي وآخر احتياطي".

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