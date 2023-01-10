مدرب السعودية: مواجهة العراق في خليجي 25 كانت مباراة كرة شاطئية

المصدر: رويترز

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يرى سعد الشهري مدرب السعودية أن مواجهة بلاده للعراق والتي انتهت بالخسارة 2-صفر في كأس الخليج لكرة القدم كانت أشبه بمباراة كرة شاطئية بعدما غمرت مياه الأمطار أرضية ملعب البصرة الدولي الذي استضاف اللقاء اليوم الاثنين.

وتوقف رصيد السعودية عند ثلاث نقاط لتتأخر بنقطة واحدة عن العراق وعمان ثنائي الصدارة‭ ‬في المجموعة الأولى.

وقال الشهري في مؤتمر صحفي عقب اللقاء "أبارك للعراق على الفوز، المباراة غلب عليها الطابع البدني والوضع كان صعبا وأرضية الملعب لم تكن مناسبة لكنها كانت في صالح العراق الذي يتمتع لاعبوه بقوة بدنية عالية.

"لا ألوم اللاعبين بسبب أرضية الملعب، ولو كانت جيدة كنت لألومهم لكنها لم تكن مباراة كرة قدم وكانت مباراة كرة شاطئية وانتهت".

وأكمل "لا يزال لدينا أمل للتأهل أمام عمان. أما بالنسبة للإصابات فننتظر تقرير الطبيب وأعتقد أننا لن نخسر أي لاعب".

وعن أداء المنتخب قال "البنية الجسمانية لهم صعبت الأمور علينا ولو كانت أرضية الملعب أفضل كنا سنقدم مباراة جيدة وحاولنا الاستحواذ. لدينا عناصر مواليد 2001 ولو كان المعيار من الجانب الفني أو المهاري لاتخذت المباراة طابعا مختلفا".

وأضاف "توقعت أن يرتفع النسق البدني وكنت متأكدا من أننا لن نعود في النتيجة إلا من ركلة حرة، والعامل البدني كان الفارق في المباراة".

وعن المشاركة بالمنتخب الثاني في خليجي 25 قال "الاستعداد كان جيدا وانتظرنا تفاعل الجمهور ومعظمهم حقق كأس آسيا (دون 23 عاما) مع حضور الجماهير ولو شارك منتخبنا الأول الذي فاز على الأرجنتين لم يكن لينتصر لأن الأمر كان مختلفا".

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