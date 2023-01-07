الرجاء يهزم اتحاد طنجة ويتقدم في الدوري المغربي

المصدر: رويترز

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سجل المهاجم حمزة خابا هدفين ليقود الرجاء للفوز 3-صفر على ضيفه اتحاد طنجة في دوري المحترفين المغربي لكرة القدم أمس الجمعة.

وفاز الرجاء لأول مرة بعد ثلاث مباريات ليصعد للمركز الرابع بعدما رفع رصيده إلى 17 نقطة من 11 مباراة، بينما ظل اتحاد طنجة، الذي يعاني من أزمة مالية، في المركز الأخير بنقطتين بعدما تلقى تسع هزائم حتى الآن.

وتقدم الرجاء في الدقيقة 28 من ركلة ركنية نفذها يسري بوزوق ووصلت لجمال حركاس الذي حولها برأسه لخابا الذي تابعها في الشباك.

وأضاف حركاس الهدف الثاني قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول بعدما حول تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها بوزوق للمرمى.

واختتم خابا أهداف اللقاء في الدقيقة 54.

وفي وقت سابق عاد الدفاع الحسني الجديدي للانتصارات بعد فوزه 2-1 على ضيفه أولمبيك خريبكة.

ورفع الدفاع الجديدي، الذي فاز لأول مرة منذ ثماني مباريات، رصيده إلى 14 نقطة ليحتل المركز التاسع، فيما واصل خريبكة نتائجه السلبية وخسر للمرة السادسة في 11 مباراة ليتجمد رصيده عند خمس نقاط في المركز قبل الأخير.

وتقدم الدفاع الجديدي بواسطة مسعود جمعة في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وسجل الضيوف هدفا في الدقيقة 52 عن طريق وليد بن رشيفة لكن حكم الفيديو المساعد ألغاه لوجود خطأ قبل الهدف.

لكن خريبكة أدرك التعادل في الدقيقة 72 بتسديدة لإسماعيل الحراش في الدقيقة 72.

وعاد جمعة ليسجل هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 81 بضربة رأس.

وأنهى خريبكة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد المهاجم توميسونج أوروبونيي في الدقيقة قبل الأخيرة.

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