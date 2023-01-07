السعودية تفوز على اليمن بثنائية في خليجي 25

المصدر: د ب أ

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فاز المنتخب السعودي على نظيره اليمني 2 / صفر، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى بكأس الخليج لكرة القدم المقامة في البصرة بالعراق.

وتقدم المنتخب السعودي عن طريق سميحان النابت في الدقيقة 18، قبل أن يضيف زميله مصعب الجوير الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 35.

وبدأ المنتخب السعودي المباراة بضغط مكثف على منافسه، وحاول اختراق دفاعه من الجهتين اليمنى واليسرى، لكن دون تشكيل خطورة على المرمى.

ورغم الضغط السعودي، إلا أن أولى الفرص الحقيقية في المباراة كانت من جانب المنتخب اليمني في الدقيقة التاسعة، حينما سدد أحمد ماهر كرة داخل منطقة الجزاء، لكن نواف العقيدي حارس المنتخب السعودي تصدى للكرة ببراعة.

ورغم محاولات اليمن، إلا أن المنتخب السعودي سجل الهدف الأول عن طريق سميحان النابت، الذي سدد كرة بقدمه اليسرى في الزاوية اليسرى لمرمى سالم الهارش في الدقيقة 17.

وبعد الهدف سيطر المنتخب السعودي على مجريات المباراة، وسط محاولات يمنية من أجل إدراك التعادل، لكن المنتخب السعودي تفوق على منافسه خاصة في وسط الملعب ليتمكن من التحكم في زمام الأمور.

وحصل المنتخب السعودي على ضربة جزاء في الدقيقة 32، بعد عرقلة تعرض لها صاحب الهدف الأول سميحان النابت داخل منطقة الجزاء، ليلجأ الحكم لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) ويقرر احتسابها، ليترجمها مصعب الجوير بنجاح في الشباك في الدقيقة 34.

وأضاع المنتخب اليمني فرصة تسجيل هدف تقليص الفارق عن طريق عمر الداحي، الذي انفرد بمرمى نواف وسدد كرة تصدى لها الأخير، قبل أن يسدد كرة أخرى تصدى لها حارس السعودية مجددا في الدقيقة 42.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم السعودية 2 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، حاول المنتخب اليمني العودة لأجواء المباراة وتهديد مرمى المنتخب السعودي، الذي دخل الشوط بأسلوب لعب هادئ.

وفي الدقيقة 59 أضاع أحمد ماهر فرصة تسجيل هدف تقليص الفارق، بعدما انفرد بمرمى نواف العقيدي، الذي خرج بعيدا عن حدود منطقة الجزاء، لكن ماهر سددها بعيدا لتضيع الفرصة على المنتخب اليمني.

وسدد رياض شراحيلي لاعب المنتخب السعودي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن الحارس اليمني تصدى لها قبل أن يبعدها الدفاع في الدقيقة 83.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بفوز المنتخب السعودي 2 / صفر.

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