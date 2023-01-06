شباب المحمدية يهزم الوداد حامل لقب الدوري المغربي ويقدم هدية للجيش

المصدر: رويترز

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فاز شباب المحمدية 2-1 على مضيفه وجاره حامل اللقب الوداد الرياضي، الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين أمس الخميس بالدار البيضاء في ختام الجولة العاشرة من دوري المحترفين المغربي لكرة القدم.

وهذه هي الهزيمة الثانية تواليا للوداد، الذي تراجع إلى المركز الثالث بعدما تجمد رصيده عند 18 نقطة، ليتأخر بأربع نقاط عن المتصدر الجيش الملكي، الذي كان قد ألحق به أول هزيمة بثلاثية دون رد.

في المقابل حقق شباب المحمدية فوزا نادرا أمام جاره الوداد هو الأول في آخر عشرين عاما ليصعد إلى المركز السادس برصيد 14 نقطة.

كان الوداد الطرف الأفضل نسبيا في الشوط الأول في أول مباراة تحت قيادة مدربه التونسي الجديد المهدي النفطي لكن لاعبيه افتقدوا التركيز أمام المرمى.

ولعب الوداد بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 36 بعد طرد لاعب الوسط الدفاعي جلال الداودي بعد استعانة الحكم سمير الكزاز بتقنية الفيديو لوجود اعتداء على أسامة المليوي الذي غادر بسبب الإصابة.

وتقدم شباب المحمدية في أول دقيقة من الشوط الثاني بمجهود فردي رائع لبديل المليوي المهاجم مروان زيلا الذي انطلق قبل منتصف الملعب وقام بسلسلة من المراوغات ليسدد من خارج المنطقة ويخدع الحارس يوسف المطيع الذي عوض أحمد رضا التاكناوتي الموقوف لثلاث مباريات.

وعزز لاعب الوسط حمزة الواسطي تقدم الفريق الزائر في الدقيقة 83 بعد متابعة لعرضية من زيلا من الجهة اليمنى.

وقلص الوداد الفارق في آخر الوقت المحتسب بدل الضائع من ركلة جزاء نفذها بنجاح القائد أيمن الحسوني.

وفي وقت سابق سجل الجيش الملكي هدفا قاتلا ليفلت من أول خسارة هذا الموسم بالتعادل 1-1 مع مضيفه شباب السوالم.

كان الجيش الملكي، الذي سانده آلاف المشجعين، الطرف الأفضل في الشوط الأول وافتتح التسجيل في الدقيقة 36 بواسطة المدافع حاتم الصوابي لكن بشرى كربوب التي أدارت اللقاء ألغته بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد بسبب وجود تسلل.

وتقدم شباب السوالم، الذي كان يطمح لاستعادة نغمة الفوز بعد هزيمتين متتاليتين، في بداية الشوط الثاني بعد خطأ في التغطية الدفاعية استغله المهاجم جبريل سيلا بعد أن تفوق على مدافع وسدد بقوة على يمين الحارس أيوب لكرد.

ولعب السوالم، الذي اعتمد على المرتدات السريعة التي يتقنها لاعبوه في الخط الأمامي، بعشرة لاعبين مع بداية الوقت المحتسب بدل الضائع بعد طرد اللاعب أيمن حديدي لحصوله على إنذارين.

وسجل الجيش الملكي هدفا بعد مرور ست دقائق لكن الحكم المساعد أعلن عن تسلل ليتوقف اللقاء لدقائق قليلة.

وقرب النهاية ومن محاولة من الجهة اليمنى مرر الجناح رضا سليم كرة عرضية نحو البديل لمين دياكيتي الذي تابعها في الشباك مدركا التعادل للجيش.

وتم طرد زكريا عبوب مدرب السوالم لاحتجاجه على التحكيم.

ويحتل شباب السوالم المركز التاسع برصيد 13 نقطة بعد التعادل الثالث في آخر خمس مباريات.

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