الفتح يهزم تواركة ويضيّق الخناق على الوداد بالدوري المغربي

المصدر: رويترز

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قاد البديل حمزة الهنوري فريقه الفتح الرباطي للتغلب على ضيفه اتحاد تواركة؛ الوافد الجديد على دوري المحترفين المغربي لكرة القدم، بنتيجة 3-صفر على استاد مولاي الحسن بالرباط ضمن الجولة العاشرة أمس الأربعاء.

ولعب اتحاد تواركة، الذي يشكل مفاجأة البطولة حتى الآن، بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 19 بعد طرد المدافع عمر النمساوي نتيجة تدخل قوي بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد.

وبحث الفتح عن الاستفادة من التفوق العددي لكن تسديدة أيوب نناح وأخرى من أمين عزري مرتا بمحاذاة القائم قبل أن يسدد مروان الوادني من خارج منطقة الجزاء لترتطم الكرة بالعارضة.

ووضع الهنوري فريق الفتح في المقدمة في الدقيقة 55 بعد تلقيه تمريرة بينية من أنس باش ليستدير ويسدد في الزاوية البعيدة.

وسجل اتحاد تواركة هدفا بعدها بخمس دقائق لكن الحكم ألغاه لوجود لمسة يد.

وعاد الهنوري ليحرز هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 66 بعد أن استفاد من خطأ فادح ارتكبه حارس المرمى عبد الرحمن الحواصلي.

واكمل الهنوري الثلاثية في الدقيقة السابعة وقبل الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع اثر هجمة مرتدة سريعة وتمريرة بينية من أنس باش.

وارتقى الفتح بعد هذا الفوز، وهو الخامس له هذا الموسم، الى المركز الثاني رافعا رصيده الى 19 نقطة ليواصل الضغط على حامل اللقب الوداد، الذي يتأخر بنقطة واحدة قبل أن يستضيف غدا جاره شباب المحمدية.

في المقابل، تعرض اتحاد تواركة للهزيمة الثالثة هذا الموسم ليتراجع الى المركز الرابع برصيد 17 نقطة.

وفرض المغرب التطواني التعادل 1-1 على مضيفه أولمبيك أسفي أمس.

وتقدم المغرب التطواني بعد خمس دقائق من البداية إثر مجهود فردي من محمد كمال ليمرر الكرة لزميله يوسف عربيدي الذي انفرد بالمرمى وهز الشباك بتسديدة قوية من زاوية ضيقة.

وكاد الفريق الضيف أن يعزز تقدمه لكن تسديدة أيوب بوعدلي غير المراقب ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى أولمبيك أسفي الذي غاب عنه مدربه المصري طارق مصطفى بسبب المرض.

وأدرك أولمبيك أسفي التعادل في الدقيقة 34 عبر ركلة جزاء نفذها المهاجم المالي شيخنا سماكي.

وأهدر البديل يوسف الهواري أبرز فرصة للضيوف لاستعادة التقدم في الوقت المحتسب بدل الضائع إثر خطأ دفاعي لكن تسديدته أبعدها الحارس بصعوبة إلى ركلة ركنية.

ويحتل أولمبيك أسفي المركز الخامس برصيد 16 نقطة من عشر مباريات إثر التعادل الرابع والثاني في آخر ثلاث مباريات.

وتعادل المغرب التطواني للمرة السادسة ليظل في المركز العاشر برصيد 12 نقطة.

كما تعادل المغرب الفاسي مع نهضة بركان بدون أهداف على استاد فاس.

وكان نهضة بركان الأخطر في الشوط الأول، إذ أتيحت للمهاجم الموريتاني أداما با فرصتان لكنه فشل في التسجيل منهما بعدما أنقذ الحارس حمزة الحمياني الفرصة الأولى بعد مرور 15 دقيقة.

وأهدر با الفرصة الثانية في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وكانت أبرز فرص المغرب الفاسي في الدقيقة 62 حين سدد محمد البدوي من خارج منطقة الجزاء لكنها اصطدمت بالعارضة.

وفي الدقيقة 73 تلقى حمزة الجناتي البطاقة الصفراء الثانية ليتم طرده ويكمل المغرب الفاسي المباراة بعشرة لاعبين.

وظل المغرب الفاسي في المركز السابع برصيد 14 نقطة من 10 مباريات، وذلك بعدما تعادل للمرة الثانية على التوالي.

ويحتل نهضة بركان المركز 12 برصيد 11 نقطة.

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