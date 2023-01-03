رئيس شباب بلوزداد الجزائري: دوري أبطال أفريقيا ليس استحقاقاً مستحيلاً

المصدر: د ب أ

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وصف محمد بلحاج، رئيس نادي شباب بلوزداد، متصدر الدوري الجزائري لكرة القدم، مسابقة دوري أبطال أفريقيا بـ"التحدي الكبير"، مؤكدا في نفس الوقت أنه ليس بـ"الاستحقاق المستحيل".

وأنهى شباب بلوزداد جولة الذهاب من الدوري الجزائري في الصدارة برصيد 37 نقطة، متقدما بـ8 نقاط عن النادي الرياضي القسنطيني ملاحقه المباشر.

وقال بلحاج في رسالة بمناسبة السنة الميلادية الجديدة نشرت في صفحة الفريق على (فيسبوك): "سنة 2022 كانت رائعة للعائلة البلوزدادية الكبيرة، سنة استحقاقات رياضية بامتياز بعد الفوز بلقب البطولة الثالث على التوالي، تحقيق اللقب الشتوي لهذا الموسم رغم رمزيته لكنه ينصب الشباب في زعامة البطولة الوطنية بدون منازع".

وأضاف: "بالجدية، الصرامة والإصرار على حصد الألقاب، يبقى تحقيق بطولة جديدة ليس بالمستحيل بل هو في متناولنا، وعلى كل حال سنوفر كافة الوسائل المادية والبشرية لبلوغ ذلك".

وتابع: "بخصوص التحدي الكبير الآخر الذي ينتظرنا" دوري أبطال إفريقيا "هو ليس بالاستحقاق المستحيل رغم وقوعنا في مجموعة صعبة، لكننا نبقى متفائلين ونتحلى بالعقلانية".

وأوقعت قرعة دور مجموعات دوري الأبطال، شباب بلوزداد في المجموعة الرابعة رفقة الترجي التونسي والزمالك المصري والمريخ السوداني.

وأكد رئيس بلوزداد أن 2023، ستكون سنة التحديات، داعيا الجميع للوقف خلف الفريق متضامنين ومتحدين لتحقيق الأحلام معا.

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