الأهلي يهزم بيراميدز وينفرد بصدارة الدوري المصري مستغلا تعثر الزمالك

المصدر: د ب أ

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انفرد الأهلي بصدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم مستفيدا من فوزه على ضيفه بيراميدز 3 /صفر وخسارة منافسه الرئيسي الزمالك على ملعب مضيفه أسوان 1 /2 اليوم الاثنين بالمرحلة الحادية عشرة.

وفي باقي المباريات فاز إنبي على مضيفه الاتحاد السكندري 2 /1 كما فاز المصري البورسعيدي على مضيفه الداخلية 1 /صفر.

وعلى استاد القاهرة الدولي تقمص عمرو السولية دور البطولة وسجل الهدفين الأول والثاني للأهلي في الدقيقتين 19 و69 ثم جاء الهدف الثالث بنيران صديقة وسجله أحمد سامي بالخطأ في مرماه في الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 27 نقطة ليقفز إلى الصدارة متفوقا بثلاث نقاط عن الزمالك الوصيف كما رفع أسوان رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد بيراميدز عند 20 نقطة في المركز الرابع.

وعلى استاد أسوان تقدم صاحب الأرض بهدفين في الشوط الأول ، حيث جاء الهدف الأول بنيران صديقة وسجله محمد عبد الغني بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة ثم أضاف المهاجم الأنجولي ديلسون كاموني الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني رد حسام عبد المجيد بهدف للزمالك حامل اللقب في الدقيقة 56.

وألحق أسوان الهزيمة الأولى بالزمالك في الموسم الحالي مقابل سبعة انتصارات وثلاثة تعادلات للفريق الأبيض.

وعلى استاد السويس الجديد سجل مروان حمدي هدف الفوز للمصري في الدقيقة 38.

الفوز رفع رصيد المصري إلى 14 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد الداخلية عند ثمان نقاط في المركز السادس عشر.

وعلى استاد الإسكندرية، تقدم إنبي بهدفين حملا توقيع احمد امين اوفة ورفيق كابو في الدقيقتين 32 و67 ثم رد جوب مابولولو بهدف للاتحاد في الدقيقة 84.

الفوز رفع رصيد إنبي إلى عشر نقاط في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد الاتحاد عند 18 نقطة في المركز السادس.









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