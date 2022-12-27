البديل غريب يقود النصر لتعادل مثير مع الهلال

المصدر: رويترز

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سجل البديل عبد الرحمن غريب هدفا للنصر قبل دقيقتين من النهاية ليقود فريقه للتعادل 2-2 مع الهلال حامل اللقب في مباراة قمة مثيرة بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم الاثنين.

وضع أوديون إيجالو الهلال في المقدمة بعد عشر دقائق بعدما توغل لوسيانو فيتو بالكرة داخل المنطقة جهة اليسار ثم مررها إلى المهاجم النيجيري الذي وضعها بسهولة في الشباك.

وكاد فينسن أبو بكر مهاجم النصر أن يدرك التعادل في الدقيقة 34 لكن العارضة تصدت لرأسيته.

لكن زميله أندرسون تاليسكا أدرك التعادل للنصر في الدقيقة 56 بتسديدة على يسار الحارس عبد الله المعيوف.

وأعاد سالم الدوسري المقدمة للهلال من ركلة جزاء في الدقيقة 65.

بعدها سجل تاليسكا هدفا ثانيا للنصر ألغاه الحكم بسبب التسلل.

لكن في الدقيقة 88 خطف غريب التعادل للنصر بعد ركلة ركنية شتتها الحارس لتصل إلى غريب الذي سددها مباشرة لتمر على يمين المعيوف.

ورفع النصر رصيده إلى 23 نقطة من عشر مباريات في الصدارة بينما رفع الهلال رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع.‭‭ ‬‬

أول هزيمة

وفي وقت سابق تجرع الشباب أول هزيمة له في الدوري بعد خسارة قاسية 4-1 أمام الفتح البطل السابق. وضع سفيان بن دبكة الفتح في المقدمة في الدقيقة 41 من ركلة جزاء وعادل سانتي مينا النتيجة للشباب في الدقيقة 49.

لكن ماجد كنبة أعاد الفتح للمقدمة في الدقيقة 51 وضاعف أيمن الخليف الغلة لفريقه بعد خطأ كارثي من حارس الشباب في الدقيقة 55.

وأكمل مراد باتنا رباعية الفتح من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليرفع الفريق رصيده إلى 15 نقطة من تسع مباريات في المركز الثامن بينما تجمد رصيد الشباب عند 22 نقطة في المركز الثاني.

حمد الله يتألق

وحافظ الاتحاد على سجله الخالي من الهزيمة في الدوري بفوز كبير 3-صفر على التعاون بفضل ثنائية المغربي عبد الرزاق حمد الله.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 21 نقطة من تسع مباريات في المركز الثالث.

وتجرع التعاون الهزيمة الثانية له هذا الموسم ليتراجع للمركز الخامس برصيد 20 نقطة من عشر مباريات.

تبادل الفريقان الهجمات في الشوط الأول دون النجاح في هز الشباك وكاد مهند الشنقيطي أن يضع الاتحاد في المقدمة بعد أن سجل هدفا لكن الحكم ألغاه بسبب التسلل في الدقيقة 27.

وتلقى التعاون ضربة موجعة في الدقيقة 32 بعدما تعرض محمد الغامدي لإصابة لم يكمل بسببها المباراة ليغادر الملعب ويدخل فيصل درويش بدلا منه.

وانتظر الاتحاد حتى الدقيقة 38 ليتمكن من افتتاح التسجيل عبر هيلدر كوستا بتسديدة من داخل المنطقة.

وقضى المغربي حمد الله على آمال منافسه في إدراك التعادل بتسجيله الهدف الثاني مستفيدا من تمريرة البرازيلي رومارينيو ليسدد كرة أرضية على يمين حارس التعاون في الدقيقة 73.

وأضاف حمد الله الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

الرائد ينجح في الثأر

وأنهى الرائد سلسلة من أربع هزائم متتالية في الدوري بالفوز 2-1 على مضيفه الباطن ليثأر كذلك من منافسه الذي أقصاه من كأس ملك السعودية الأسبوع الماضي.

وضع المغربي كريم البركاوي الرائد في المقدمة في الدقيقة 31 بتسديدة من داخل المنطقة.

وعادل الباطن النتيجة بضربة رأس ليوسف المزيريب في الدقيقة 49 قبل أن يحسم الروماني ألكسندرو ميتريتا فوز الرائد بعد أن تلاعب بمدافعين من الباطن وسدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك في الدقيقة 57.

ورفع الرائد رصيده إلى 12 نقطة من عشر مباريات في المركز 11 بينما تأزم موقف الباطن أكثر بعد أن تجمد رصيده عند نقطة واحدة في قاع الترتيب.

فوز ثمين للفيحاء

وتغلب الفيحاء 2-1 على ضيفه الطائي بفضل ثنائية البرازيلي باولينيو والنيجيري أنتوني نواكايمي في الدقيقتين الثالثة و21 بينما قلص الفارق للطائي جوميز دينير قبل الاستراحة.

وحقق الفيحاء انتصاره الثاني هذا الموسم ليرفع رصيده إلى ثماني نقاط في المركز 13 بينما توقف رصيد الطائي عند 15 نقطة في المركز التاسع.

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