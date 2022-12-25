المدير الرياضي للنصر السعودي :الصبر مفتاح التعاقد مع رونالدو

المصدر: د ب أ

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قال مارسيلو سالازار المدير الرياضي لفريق النصر السعودي لكرة القدم ،إن الصبر هو مفتاح ناديه للتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأصبح رونالدو لاعبا حرا بعد تركه مانشستر يونايتد في نوفمبر.

وعانى رونالدو /37 عاما/ من بطولة كأس عالم مخيبة للآمال مع المنتخب البرتغالي، حيث سجل هدفا واحدا فقط، وفي النهاية جلس على مقاعد البدلاء وأصبح بديلا في الأدوار الاقصائية.

وذكرت تقارير أن النصر يتصدر سباق التعاقد مع رونالدو مطلع ديسمبر، ومع ذلك لم يتم إبرام الصفقة حتى الآن، وقال سالازار إن النادي سينتظر الفرصة.

عند سؤاله عما إذا كان رونالدو في خططه في المستقبل القريب، قال سالازار لـ"فلاش سكور" :" غير مسموح لي قول نعم أو لا".

وأضاف :"دعونا ننتظر ونرى كيف ستجري الأمور حتى نهاية العام. كما ترون، هذه مفاوضات شاقة ، ليس للنادي فقط، ولكن للبلاد وعالم كرة القدم، والتي يجب أن تجريها سلطات أعلى".

وأكد :"ما يمكنني قوله أن كريستيانو رونالدو من بين أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم. كان دائما نموذجا بالنسبة لي كرياضي، وذلك بسبب الرغبة التي يظهرها لتحقيق الفوز".

وأضاف :"وبعد ذلك، كمواطن برتغالي، أدعمه دائما. ولكن في الوقت المناسب سيتم الكشف عن المستقبل".

ويعتقد سالازار أنه ليس من الضروري أن تكون خطوة انتقال رونالدو للسعودية تراجعا له في مسيرته.

وقال :" أتواجد هنا منذ خمس سنوات، وكل اللاعبين الذين تحدثت معهم يتفاجئون للغاية عندما يصلون إلى هنا، خاصة على مستوى البطولة".

وأكد :"حدث هذا مع لويس جوستافو، الذي كان لاعبا دوليا برازيليا وفاز بالفعل بلقب دوري الأبطال مع بايرن ميونخ. هذا أمر طبيعي بالنسبة للأشخاص الذين لا يعلمون( شيئا عن كرة القدم السعودية)".



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