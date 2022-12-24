شباب بلوزداد يهزم شبيبة القبائل ويتوج بطلا للشتاء في الدوري الجزائري

المصدر: د ب أ

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توج شباب بلوزداد بطلا للشتاء بعدما تغلب على مضيفه شبيبة القبائل 2/1، اليوم السبت، في المرحلة الخامسة عشرة والأخيرة من الدور الأول ببطولة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم.

ورفع شباب بلوزداد، حامل اللقب في آخر ثلاثة مواسم، رصيده إلى 34 نقطة في صدارة المسابقة، بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه النادي الرياضي القسنطيني، فيما تجمد رصيد شبيبة القبائل عند 12 نقطة في المركز الخامس عشر (قبل الأخير).

وتقدم شباب بلوزداد عن طريق أكرم بوراس في الدقيقة 58، قبل أن يدرك كوسيلة بو علية التعادل لشبيبة القبائل في الدقيقة 65.

وفي الدقيقة 87 سجل أنايو إيوالا الهدف الثاني لشباب بلوزداد.

وفشل مولودية الجزائر في تأكيد فوزه على جاره اتحاد الجزائر في الجولة الماضية وخسر أمام مضيفه مولودية البيض صفر / 1 بهدف سجله أحمد غنام، في الدقيقة التاسعة، ليتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع منافسه رصيده إلى 19 نقطة في المركز العاشر.

واستعاد اتحاد خنشلة نغمة الانتصارات بعدما تخطى عقبة ضيفه جمعية أولمبي الشلف 2 / صفر، حيث سجل سفيان بايزيد الهدفين في الدقيقتين التاسعة و65.

رفع اتحاد خنشلة رصيده إلى 23 نقطة متقاسما المركز الرابع مع شبيبة الساورة، بينما تجمد رصيد جمعية أولمبي الشلف عند 17 نقطة في المركز الثالث عشر.

واستغل نجم شباب مقرة أزمة مضيفه هلال شلغوم العيد المتذيل ليهزمه 5 / صفر.

وسجل أهداف شباب مقرة كل من شاكر قدور شريف في الدقيقة 41، وفؤاد غانم في الدقيقتين 43 و90، وصالح حميدة، في الدقيقة 70، وعمار العرفي، في الدقيقة 79.

ورفع نجم شباب مقرة رصيده إلى 20 نقطة في المركز التاسع، فيما يتذيل هلال شلغوم العيد الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وفرض أمل الأربعاء التعادل 1/1 على مضيفه نادي أثلتيك بارادو الذي تقدم في النتيجة منذ الدقيقة 24 بفضل ركلة جزاء نفذها بنجاح مهاجمه في الدقيقة 24. لكن أمل الاربعاء الذي لعب بـ10 لاعبين منذ طرد قائده محمد بلال رايت، في الدقيقة 36، نجح في تعديل النتيجة قبل أربع دقائق من نهاية المباراة عن طريق أحمد زاوش.

ويحتل أمل الأربعاء المركز العاشر برصيد 19 نقطة، فيما فك أثلتيك بارادو ارتباطه مع شبيبة القبائل لينفرد بالمركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة.





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