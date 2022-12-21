 الاتحاد العراقي لكرة القدم: المنتخبات المشاركة في خليجي 25 ستصل الشهر المقبل

المصدر: د ب أ

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أعلن عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن الفرق الخليجية المشاركة في بطولة كأس الخليج (خليجي 25) التي ستنطلق في مدينة البصرة في السادس من الشهر المقبل ستبدأ بالتوافد إلى العراق في الثاني من يناير المقبل.

وقال درجال في تصريح صحفي أن أول الفرق الخليجية التي ستصل إلى العراق في الثاني من الشهر المقبل للمشاركة في خليجي25 وهو منتخب الإمارات العربية المتحدة وفي الثالث منه منتخب البحرين وفي الرابع منه منتخب قطر والفرق الأخرى تباعا.

وأضاف أن جميع المنتخبات المشاركة والجماهير الخليجية ستسكن في فنادق محافظة البصرة، وأن أول طلائع الجمهور ستصل من دولة الكويت في الثلاثين من الشهر الحالي لمساندة منتخب بلادها في لقائه مع نظيره العراقي خلال افتتاح ملعب الميناء الدولي الذي سيشهد جانبا من منافسات خليجي 25.

وأنجزت الجهات في العراق استعداداتها لاستضافة النسخة 25 لكأس الخليج العربي بعد أن كان قد استضاف الدورة لأول مرة عام 1979.



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