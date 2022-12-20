استقبال شعبي وملكي للمنتخب المغربي بعد تحقيق المركز الرابع في مونديال قطر

المصدر: د ب أ

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احتشد عشرات الآلاف من المغاربة لاستقبال منتخب بلادهم العائد من قطر، بعد حصوله على المركز الرابع ببطولة كأس العالم لكرة القدم التي اختتمت أول أمس الاحد.

واصطفت الجماهير المغربية على طول الطرق والشوارع في العاصمة الرباط، حيث أشعلوا الألعاب النارية ولوحوا بالأعلام، تحية للاعبين الذين استقلوا حافلة مكشوفة وهم يرتدون البذات الرسمية ورابطات العنق تحت حراسة أمنية مشددة.

ولوح اللاعبون ومدربهم وليد الركراكي للجمهور المحتشد والتقطوا الصور مع الحشد الجماهيري الكبير.

وشهدت الاحتفالية إبطاء سير الحافلة المتجهة إلى القصر الملكي تمهيدا لاستقبال خاص من الملك محمد السادس لتهنئة الفريق والاحتفال بالإنجاز الكبير، وذلك بعد خروج بعض الجماهير إلى نهر الطريق.

وأصبح المنتخب المغربي أول فريق عربي وأفريقي يصل إلى الدور قبل النهائي من كأس العالم، ليصنع الفريق الملقب بأسود الأطلس التاريخ في أول نسخة تقام منافساتها على أرض عربية.

وبعد أن نجح المنتخب المغربي في إقصاء بلجيكا وإسبانيا والبرتغال، خسر في الدور قبل النهائي أمام نظيره الفرنسي، لكن الأداء الرائع للفريق أدى إلى استقبالهم استقبال الأبطال.



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